Advertisements

تويتر تحظر 200 ألف حساب على خلفية أزمة هونج كونج

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلن مصدر في شركة "تويتر" أن الشركة أقدمت على حظر 200 ألف حساب على منصتها، ادعت أنها جزء من "حملة الحكومة الصينية لاستهداف حركة الاحتجاجات في هونج كونج".



وزعمت الشركة أن سبب الحظر يكمن في أن تلك الصفحات قد خرقت "قوانين الاستخدام"، وأن قرار حظرها يندرج ضمن جهود "تويتر" لـ "كبح النشاط السياسي الخبيث".

Advertisements

ومن بين الـ 200 ألف حساب محظور، سمت "تويتر" حسابين فقط، الأول ctcc507، والثاني HKpoliticalnew، وأكدت أنهما قاما بنشر تغريدات تصور المتظاهرين في هونج كونج على أنهم "عصابات عنف".

كما أضافت "تويتر" أن هنالك 936 حسابا إضافيا تعتقد أن أصحابها حاولوا زرع الخلاف السياسي في هونج كونج من خلال تقويض شرعية حركة الاحتجاج.