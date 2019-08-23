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تويتر تحظر 200 ألف حساب على خلفية أزمة هونج كونج
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعلن مصدر في شركة "تويتر" أن الشركة أقدمت على حظر 200 ألف حساب على منصتها، ادعت أنها جزء من "حملة الحكومة الصينية لاستهداف حركة الاحتجاجات في هونج كونج".
وزعمت الشركة أن سبب الحظر يكمن في أن تلك الصفحات قد خرقت "قوانين الاستخدام"، وأن قرار حظرها يندرج ضمن جهود "تويتر" لـ "كبح النشاط السياسي الخبيث".
ومن بين الـ 200 ألف حساب محظور، سمت "تويتر" حسابين فقط، الأول ctcc507، والثاني HKpoliticalnew، وأكدت أنهما قاما بنشر تغريدات تصور المتظاهرين في هونج كونج على أنهم "عصابات عنف".
كما أضافت "تويتر" أن هنالك 936 حسابا إضافيا تعتقد أن أصحابها حاولوا زرع الخلاف السياسي في هونج كونج من خلال تقويض شرعية حركة الاحتجاج.
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