Advertisements استئجار القوارب.. خدمة جديدة تقدمها أوبر في بريطانيا الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 أعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الإلكترونية عن توفيرها خدمة جديدة لعملائها في كامبردج، وهي خدمة لاستئجار القوارب الصغيرة بأنهار المدينة البريطانية ولفترة محدودة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ستوفر أوبر هذه الخدمة لعملائها بمدينة كامبردج خلال فترة العطلة المصرفية فقط. Advertisements وستسمح أوبر باستئجار القوارب بنهر "كام" الشهير بمدينة كامبردج والذي يمتد طوله لأكثر من 64 كيلومترا، وذلك لمدة 40 دقيقة كحد أقصى ولعدد 8 أفراد فقط للقيام بجولات في النهر للتنزه. وتبدأ تكلفة هذه الخدمة من 10 جنيهات إسترلينية، وتفعل بداية من الخميس 22 أغسطس وحتى نهاية فترة العطلة المصرفية السبت 24 أغسطس. Advertisements

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