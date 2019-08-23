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جوجل تطلق رسميا متجر Google Play في شكله الجديد
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية متجر جوجل بلاي Google Play بتصميم جديد وتحديثات عامة وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين مقارنة بالمتجر القديم.
قامت جوجل بتوفير متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد بدءاً من الخميس، ويبدو أنها نجحت أيضا بتوفير تجربة سهلة للمستخدمين من خلال واجهة المتجر أكثر وضوحا والتي سهلت عميلة التنقل داخل المتجر.
تماما مثل متجر أبل App Store حصل على إعادة بالتصميم بشكل مماثل منذ عامين، حيث أصبح متجر جوجل يحتوي على علامات تبويب منفصلة للتطبيقات والألعاب والكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية وتأتي في أسفل الشاشة.
يتميز التصميم الجديد بوجود أيقونات جديدة كإجراء أكثر وضوحا للمستخدم، وتساعد هذه التغييرات في العثور على محتوى مطلوب بشكل أسهل.
أضافت جوجل ميزة جديدة بحيث يقوم المتجر باختيار تطبيقات مخصصة للمستخدم ضمن قسم "موصى به لك"، ويأتي ذلك بناء على التطبيقات التي تقوم بتحميلها أو البحث عنها.
لا يحتوي المتجر بالتصميم الجديد على ميزة "وضع الظلام" حتى الآن ومن الممكن أن تضيف جوجل هذه الميزة لاحقا.
جدير بالذكر أن متجر جوجل بلاي يتعرض للكثير من الاختراقات والتطبيقات المزيفة بهدف سرقة بيانات المستخدمين، ولم تكشف جوجل حتى الآن عن حلول لهذه المشكلة مع التصميم الجديد للتطبيق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.