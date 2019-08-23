- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
كشف موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية، عزم شركة "إتش إم دي العالمية"، التي تعمل على تطوير وتسويق هواتف بعلامة "نوكيا"، إطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، بسعر اقتصادي منافس.
وسيمثل الهاتف الجديد منافسا قويا لهواتف شركات مثل تلك التي طرحتها "سامسونغ" كغالاكسي إس 10 ونوت 10 بلس، التي يصل ثمنها إلى 1300 دولار.
وبحسب الموقع فإن هاتف "نوكيا" القادم سيأتي بسعر أقل من 800 دولار، ويحتمل أن يدعم الجيل الجديد من معالجات "سنابدراغون"، كما أنه سيدمج "مودم" بدل أن يكون شريحة إضافية.
وتسعى "نوكيا" للعودة للمنافسة في عالم الهواتف الذكية، عبر توفير هواتف بأسعار منخفضة، خاصة بعد هيمنة الهواتف الآسيوية والأميركية على السوق.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر نوكيا تعتزم إصدار هواتف تدعم الجيل الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.