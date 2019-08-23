العثور على سمكة بـ«فمين» في بحيرة بولاية نيويورك

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العثور على سمكة بـفمين فيبحيرة بولاية نيويورك

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

عثرت صيادة محترفة على سمكة عجيبة أثناء رحلة صيد فى بحيرة شامبلين بولاية نيويورك الأمريكية، حيث عثرت على سمكة بـ "فمين" متكاملى النمو، والتى وصفت بـ"صيد العمر".



وأثارت السمكة الغريبة، دهشة الصيادين على القارب عندما لاحظوا ميزة السمكة غير المعتادة، وتسابق الجميع على التقاط الصور التذكارية مع هذه السمكة العجيبة.

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وقالت ديبي لقناة فوكس نيوز: "لم أصدق ما كنت أراه بعد هذا الصيد، ومع ذلك كانت هذه السمكة صحية ومزدهرة، إنها رائعة للغاية، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معها".

وفى نفس السياق، علق أحد علماء الأحياء البحرية، لقناة فوكس نيوز، قائلا: "التحدث كبيولوجى، من الواضح أن البرزخ الموجود أسفل الفك السفلى قد مزق فى وقت مبكر من الحياة، على الأرجح بسبب نوع من الإصابات المرتبطة بالصياد".

ووافقه الرأى عالم آخر، قائلا: "بصفتى عالمًا بيولوجيًا، أعتقد أنه تشوه، حدث شيء ما بشكل خاطئ بسبب تلوث البحيرة".