قريبا .. يوتيوب يحظر الإعلانات المستهدفة على محتوى الأطفال

الجمعة 23 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

توجه الكثير من الحملات ضد قواعد يوتيوب فيما يخص الأطفال وحمايتهم على المنصة، ومن هنا تتخذ يوتيوب إجراءات جديدة، منها ما قالته بأنها ستتوقف عن ممارستها لاستخدام الإعلانات المستهدفة في المحتوى الموجه للأطفال.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتى هذه الاجراءات في خطوة تهدف إلى إرضاء المنظمين، حيث إن توقيتها فى أعقاب تسوية غير معلنة مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون الخصوصية على الإنترنت للأطفال (COPPA). فيما يقول النقاد إن استخدام الإعلانات المستهدفة على الأطفال ينتهك القوانين التي تمنع الشركات من جمع البيانات عن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون إذن من الأوصياء القانونيين، وتزامن هذا التوجه مع قرار يوتيوب الخاص بإيقاف تشغيل أداة "Direct message" الخاصة به قبل نهاية الشهر المقبل. وتستخدم الإعلانات المستهدفة بيانات مجمعة من مصادر كثيرة من أجل الترويج للمنتجات بناءً على تفضيلات المستخدم، بالإضافة إلى جمهور قوي من الأطفال، فتقدر شركة الأبحاث Loup Ventures أن يوتيوب يجمع ما بين 500 إلى 750 مليون دولار سنويًا من محتوى الأطفال وحده. وعلى الرغم من أن موقع يوتيوب يحتوي على تطبيق منفصل للأطفال الذين لا يستخدمون إعلانات مستهدفة، إلا أنه لا يزال يحتوي على مجموعات كبيرة من محتوى الأطفال على موقعه الرئيسي، حيث لا تزال ممارساته المتعلقة باستخدام موضع المنتج المستند إلى البيانات سارية. ويمثل الانتقال إلى إنهاء الإعلانات المستهدفة لمحتوى الأطفال خطوة رئيسية أخرى بالنسبة إلى يوتيوب، والتي بدأت في تغيير السياسات وسط ضغوط متزايدة من المنظمين.