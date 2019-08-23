4 طوابق للابتكارات الهندية في إكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

كشفت الهند عن جناحها المشارك في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والذي سيتكون من 4 طوابق، في منطقة الفرص، وسيعرض نقاط القوة التي تتمتع بها الهند في مجال الابتكار والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتصل مساحة الجناح إلى 4600 متر مربع، وتقدر تكلفته بحوالي 214 مليون درهم.

وقال هارديب بوري وزير الدولة بوزارة الإسكان والشؤون الحضرية في الهند: العمل على هيكل الجناح بدأ بالأمس، وسيكتمل بحلول شهر ديسمبر من هذا العام 2019، في حين سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية بحلول مارس 2020، وسيكون الجناح بأكمله مع الديكور الداخلي جاهزاً بحلول أغسطس 2020، وهو وقت مناسب جداً قبل افتتاح الحدث العالمي.

وتأتي المشاركة القوية للهند في «إكسبو 2020 دبي» انعكاساً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات، إذ وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 60 مليار دولار (نحو 220.3 مليار درهم) في عام 2018، ارتفاعاً من 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) في عام 2017، في وقت يقيم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن هندي في دولة الإمارات.

وكانت وزارة التجارة الهندية قد أعلنت أنه تم تحديد ما يصل إلى 27 قطاعاً سيتم التركيز عليها أثناء المشاركة في إكسبو 2020 دبي؛ وذلك لإظهار قوة الهند فيها، من بينها قطاعات الفضاء والمستحضرات الصيدلانية والابتكار والشركات الناشئة، وتجري الاستعدادات على قدم وساق؛ لتقديم هذه القطاعات بأفضل صورة ممكنة، من خلال الجناح الهندي الذي سيكون جناحاً دائماً، وقد أشارت الوزارة إلى أنه يجري العمل أيضاً على جميع الصعد؛ لتحقيق أفضل استخدام ممكن للجناح خلال فعاليات الحدث الدولي.