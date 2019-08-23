سلطان يلبّي طلب مواطن ويوجه بإيصال الكهرباء فوراً إلى «صناعية كلباء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز إلى المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة كلباء فوراً. استجابة من سموّه لملاحظة قدمها مواطن من مدينة كلباء، يوم الأحد الماضي، عبر برنامج «الخط المباشر»، عن نقص الخدمات في المنطقة، وخاصة الكهرباء. ووجه بإنشاء محطة جهد عال «33»، في المنطقة لخدمتها. كما اعتمد سموّه، قبول 710 طلاب في برنامج المنح الدراسية الخاص بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، في جامعتي «الشارقة» و«الأمريكية» للعام الدراسي 2019 - 2020.

أعلن ذلك الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس الهيئة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبثّ من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، قائلاً: بدأنا العمل فعلياً، صباح الخميس 22 أغسطس، وأُأَكد أن المباني الأربعة التي تحدث عنها المشتكي في «الخط المباشر»، ستصلها الخدمات فوراً، وستوصل الخدمات خلال أشهر إلى 100 شخص.

وأضاف: وجه صاحب السموّ حاكم الشارقة، بإنشاء محطة جهد عال «33»، في المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة كلباء؛ حيث ستضم المنطقة أكثر من 1500 مبنى، وستباشر الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ الدراسات؛ لتصميم المحطة الجديدة وإنشائها، وسنبدأ العمل عليها.

وقال: لدينا مشروع جديد قيد التنفيذ في منطقة شيص، نعمل عليه بصمت منذ عام كامل، سنعلن عنه في الوقت المناسب لنعطيه حقه.

وتابع الدكتور الليم: واعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قبول 710 طلاب في برنامج المنح الدراسية الخاص بالهيئة، في جامعتي «الشارقة» و«الأمريكية» للعام الدراسي 2019 - 2020. مقسمين كالآتي: 550 في جامعة الشارقة و160 في الأمريكية، ولا تلزم الهيئة الطالب الحاصل على المنحة، بتخصص محدد له علاقة بأعمال الهيئة، وإنما له الحرية الكاملة لاختيار القسم.

وأوضح: إن المنح تشمل أيتاماً ومتعثرين في الديون، ومتقاعدين، فصاحب القلب الكبير، صاحب السموّ حاكم الشارقة، لا ينظر إلى نسبة الطالب فقط؛ بل، كذلك، إلى حالة عائلته وقدرة ولي أمره على تحمل كلفته، وتستثنى هذه الفئات من شرط النسبة، فضلاً عن المنح الدراسية التي تأتي من الديوان الأميري، وسيعلن عنها لاحقاً.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم (17) لسنة 2019م بشأن لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة.

ويقضي القرار الإداري أن يُعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة، ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات الإدارية المتعلقة بمزاولة نشاط النقل المدرسي في الإمارة.

ووفقاً للقرار الإداري على كل من يُزاول نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة توفيق أوضاعه بما يتماشى مع أحكام لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وبحسب اللائحة يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط النقل المدرسي بخلاف ما حددته اللائحة كما لا يجوز ممارسة نشاط النقل المدرسي إلا من قبل المشغلين المصرح لهم أصولاً بتوفير الخدمة من هيئة الطرق والمواصلات سواء كان ذلك من داخل أو خارج الإمارة.

ويجوز للمؤسسات التعليمية وبإشرافها المباشر إدارة خدمات النقل المدرسي أو الاستعانة بمشغلين متخصصين في تقديم خدمة النقل المدرسي نيابة عنها وبالضوابط والشروط التي تحددها هذه اللائحة.

ووفقاً للائحة تتولى هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة الاختصاصات الآتية:

1. إصدار تصريح استيفاء الحافلات المخصصة للنقل المدرسي للاشتراطات والمواصفات المعتمدة لديها.

2. إصدار تصاريح سائقي حافلات النقل المدرسي وفقاً للشروط المعتمدة لديها.

3. وضع شروط وضوابط سير الحافلات على الطرق التابعة للإمارة والإجراءات المطلوبة بعمليات تحميل الطلبة وإنزالهم.

4. إصدار تصريح مزاولة النشاط المدرسي.

5. إصدار شهادة عدم ممانعة لطلب إصدار رخصة تجارية جديدة للمشغل لمزاولة نشاط النقل المدرسي أو إضافة النشاط على رخصة تجارية قائمة.

وتتولى هيئة الشارقة للتعليم الخاص الاختصاصات الآتية:

1. وضع الشروط والضوابط العامة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين مقدمي الخدمة المتمثلة في المؤسسات التعليمية بإمارة الشارقة وأولياء أمور الطلبة والطالبات بالنيابة عن المستفيدين من الخدمة.

2. إصدار التصاريح اللازمة لمشرفي ومشرفات الحافلات وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.

كما تضمنت لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة مختلف الجوانب التنظيمية لممارسة النشاط في الإمارة من اشتراطات وضوابط والتزامات ومسؤوليات.