أطفال الشارقة يتعرفون إلى «السنع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «السنع» بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث. تضمن البرنامج ورشاً عن «السنع»، وتعرف الأطفال في الجانب النظري، إلى مفهوم السنع وهو سلوك الحياة اليومية للأفراد في المجتمع الإماراتي الذي يتمتع بالتكاتف الأسري والترابط، وكذلك أسلوب التعامل في العلاقات الاجتماعية بصفة عامة بين الأفراد استناداً إلى القيم والعادات والتقاليد في الإمارات المتوارثة من الآباء والأجداد، كما تعرفوا إلى «فن الإتيكيت» وهي قواعد تعاملاتهم اليومية.

وفي جانب التطبيق العملي، تدرب الأطفال على آداب استقبال الضيف، وحسن التعامل معه، والقيام بواجبات المجلس، وآداب السلام و«المخاشمة»، والضيافة، وعادات تقديم القهوة للضيف، وكذلك أسلوب التخاطب، وتبادل الأحاديث في المجالس، واحترام الأكبر سناً وتوقيرهم، والاستفادة من خبراتهم الحياتية، والتعرف إلى مهاراتهم في المحافظة على التقاليد والتراث الأصيل، إلى جانب آداب الجلوس في البر، والفرق بين المجالس في المناسبات، والسلوكيات الخاصة بالمقناص، وحمل الصقور، وركوب الخيل ومناقب الفروسية، بالإضافة إلى تقاليد ارتداء الزي الوطني، والحرف اليدوية الإماراتية، وصنع العرائس، واختتم البرنامج بزيارة إلى متحف فاطمة المغني، خبيرة وباحثة في التراث الإماراتي ومدربة معتمدة في برنامج السنع في مدينة خورفكان، والتي شاركت في تقديم الورشة.

هدف البرنامج إلى المحافظة على العادات والتقاليد في ظل وجود المجتمع الحضاري المتعدد الثقافات؛ وترسيخ القيم الأصيلة والآداب والسلوكيات الحميدة في نفوس الأطفال، إلى جانب تعزيز العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسر الصغيرة والكبيرة، والارتقاء بالسلوك الحسن لدى الأطفال.