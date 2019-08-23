كلمات رافضة قد تكون قاتلة

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شيماء المرزوقي

كثيرون خلال مسيرتهم الحياتية يصطدمون بعقبات وصعوبات لم تكن من ضمن حساباتهم، فهم يتوقعون صعوبة في العمل أو في الدراسة والتعلم، أو صعوبات متنوعة بسبب عدم توفر المعلومات ونحوها، لكنهم في أحيان أخرى يصطدمون بآراء أناس مقربين منهم وتكون هذه الآراء محبطة وغير مشجعة لما يقومون به، وهنا المشكلة عندما يأتي الوهن وعدم التشجيع والتقليل من المنجز ومن قيمته العلمية من أقرب الناس إليك، مثل هذه الحالة تحدث بطريقة أو بأخرى وبأكثر من سيناريو ولا غرابة في هذا.

قد تكون الكلمات المحبطة أو الرافضة أو غير المشجعة، تمس الطفل عندما تصدر من ذويه، وقد تخفي الحماس في قلب وعقل موظف عندما تصدر من مديره أو رئيسه في العمل، وأيضاً تكون سبباً في تراجع علمي عندما لا يعترف العلماء ببحث استغرق سنوات، قصة العالم والطبيب الجراح أندرياس فازيليس، الذي ولد عام 1515م والذي يعود إليه الفضل في تطور علم التشريح الطبي، تحمل هذه الملامح من الرفض للمنجز دون دراسة، هذا العالم انعزل نحو ثلاثة أعوام لإنجاز كتاب ضخم مفصل عن التشريح، واعتمد على فنانين لرسم شروحه عن جسم الإنسان من العظام والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية والأوتار والمخ، وعندما أنهى كتابه وقدمه للمجتمع الطبي الذي يضم الأطباء العاملين والعلماء والباحثين، فوجئ بالرفض والتشكيك من مختلف الأوساط العلمية الطبية والتي كانت لديها آراء علمية سابقة عن التشريح ومتمسكة بها ورافضة لأي تحديث وتجديد، وأصيب فازيليس بإحباط شديد، كون هذا الرفض لم يأتِ من المجتمع العام أو من الناس بصفة عامة، وإنما من زملاء المهنة والعلماء الذين يشاركونه شغف الكشف والابتكار العلمي، فقرر حرق ملاحظاته ودراساته وأقسم بأنه لن يقوم بعدها بتشريح أي جسد آدمي، ونجا من هذه المحرقة نسخة من كتابه الذي تم نشره، وهو الكتاب الذي أصبح فيما بعد مرجعاً لعلم التشريح لأكثر من 300 عام.

كما هو واضح فإن أثر الأحكام المسبقة التي نصدرها دون تدقيق ولا دراسة ولا تمعن، تكون قاسية ومؤلمة وقد تكون نتيجتها عكسية، خاصة عندما تأتي من إنسان مقرب من القلب، أو ممن يتوقع أنه هو أكثر من سيفهمك ويفهم ما الذي تتحدث عنه، كونه يشاركك الشغف العلمي والتطلع نحو التطوير والابتكار، هي دعوة للتفهم والتريث قبل إصدار أحكام نهائية، قد تكون قاتلة للمنجز نفسه ولمن ابتكرها.

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