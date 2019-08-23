دمشق تفتح ممراً لخروج المدنيين من إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دمشق، أمس الخميس، عن فتح معبر؛ لخروج المدنيين الراغبين من المنطقة، التي تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أشهر في إدلب ومحيطها إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية؛ وذلك غداة سيطرتها على مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وحصارها قرى وبلدات عدة واقعة تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»؛ (جبهة النصرة)سابقاً، وفصائل أخرى، فيما قال مسؤولان تركيان: «إن القوات الحكومية فتحت النار على موقع مراقبة تركي؛ لكن لم تحدث خسائر بشرية»، في حين أرسلت تركيا تعزيزات جديدة إلى نقاط المراقبة، بينما تحدث المرصد السوري عن تجدد الاشتباكات بين القوات الكردية والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بريف حلب.

وأعلنت دمشق عن «فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية. وأوضح المصدر: إن الهدف هو «تمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي» باتجاه المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية في محافظة حماة. ونشر التلفزيون الرسمي صوراً تظهر حافلات خضراء اللون تنتظر عند معبر صوران.

وشهدت منطقة جنوبي إدلب وشمالي حماة موجات نزوح ضخمة، وفرّ الجزء الأكبر من سكانها إلى شمالي إدلب، على وقع تصعيد بدأ في نهاية إبريل/نيسان، وأسفر عن مقتل نحو 900 مدني، وفق المرصد السوري. وأحصت الأمم المتحدة فرار أكثر من 400 ألف شخص من المنطقة، باتجاه مناطق أكثر أمناً، خصوصاً قرب الحدود التركية. وبحسب المرصد، فإن المنطقة المحاصرة حالياً شبه خالية من السكان، مع فرار الجزء الأكبر من أهالي ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

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ولا تزال الطائرات الروسية والسورية تقصف مناطق عدة في الريف الجنوبي خارج المنطقة المحاصرة؛ أبرزها: بلدة معرة النعمان شمالي خان شيخون، التي رجح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن تشن القوات الحكومية هجوماً عليها. وأفاد المرصد بنزوح أكثر من 80 ألف مدني من قرى ريف معرة النعمان الشرقي جنوبي إدلب منذ يوم الاثنين الماضي وحتى صباح أمس.

وفي تطور جديد، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن الطائرات السورية فتحت نيران رشاشاتها، أمس الخميس، قرب نقطة مراقبة تركية. وأكد المرصد شن الطيران السوري غارات على منطقة تبعد 300 متر من نقطة تقع في قرية الصرمان شرقي معرة النعمان. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم آليات ومدرعات وذخائر قادمة من مختلف مناطق تركيا. ويأتي إرسال هذه الوحدات على خلفية إعلان وزارة الدفاع التركية، يوم 19 أغسطس/آب، عن تعرض رتل عسكري تركي كان في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب، لهجوم جوي من قبل القوات السورية، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 12 آخرين بجروح.

إلى ذلك، ذكر المرصد أن محاور في القطاع الشمالي من ريف حلب تشهد اشتباكات بوتيرة متفاوتة بشكل شبه يومي، بين القوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر. ووثق «المرصد» اشتباكات جرت بين الطرفين بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس على محاور مرعناز غربي مدينة أعزاز شمالي حلب. (وكالات)