الجزيرة يستهل الموسم بثلاثية في مرمى خورفكان

استهل الجزيرة الموسم الجديد بانتصار مستحق؛ عندما فاز، مساء أمس، على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ل«كأس الخليج العربي» على «استاد محمد بن زايد» بأبوظبي.

سجل للجزيرة فيصل المطروشي في الدقيقة 14، وخلفان مبارك «77»، وسلطان الغافري «82». وتصدر الجزيرة المجموعة مؤقتاً إلى حين نهاية الجولة اليوم؛ بعدما أضاف النقاط الثلاث الأولى في رصيده.

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وأحرز الواعد المطروشي هدف التقدم للجزيرة في الدقيقة 14؛ إثر تمريرة قطرية من صانع الألعاب خلفان مبارك، ويعد اللاعب الشاب أحد خريجي أكاديمية الجزيرة، وتعد مواجهة، أمس، من أهم المواجهات التي يبدأها أساسياً في تشكيلة الجزيرة منذ تصعيده إلى الفريق الأول، وحاز ثقة يورغن ستربيل، الذي منحه فرصة المشاركة في ظل عدم الدفع بعمر عبد الرحمن (عموري).

وعاد البرازيلي بيدرو جونيور بخورفكان إلى نقطة البداية؛ عندما عدل النتيجة بإحرازه الهدف الأول لفريقه، مستفيداً من دربكة داخل منطقة ال18، وصلته الكرة هدية، صوبها في المرمى مباشرة «39».

وبعد انقضاء 16 دقيقة على زمن الشوط الثاني حل المغربي مراد باتنا بديلاً لفيصل المطروشي، لتكون المشاركة الأولى للمغربي بشعار الجزيرة، ولم يكن سعيد الحظ في المباراة، وتصدى القائم لإحدى كراته في الوقت الضائع، وكانت أبرز لقطات الحصة الثانية تحقيق الجزيرة لهدفين بعد تسجيلها لهدف سابق؛ حيث سجل الهدف الثاني خلفان مبارك مستغلاً هجمة منظمة سريعة، وبصناعة من البديل بدر الشبيبي، ليجد نفسه منفرداً ويسكنها الشباك «77»، والهدف الثالث، قدم فيه الغافري المنضم حديثاً للجزيرة أوراق اعتماده لستريبل، وجاء الهدف من ركلة ركنية، اتضح الاتفاق عليها في التدريبات؛ حيث قام مبخوت بالتمويه عبر سحب المدافعين معه إلى مشارف المنطقة، قبل أن يعود إلى داخلها مرة أخرى، ويترك المجال أمام الغافري الذي صوب الكرة من أول لمسة داخل الشباك «82». لتنتهي المباراة بنتيجة (3-1) لمصلحة الجزيرة.