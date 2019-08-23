إيران ترضخ وترحب بمقترحات «النووي» الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الخميس، إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست (5+1) عام 2015، كما أكد أن إيران لن نبدأ حرباً في الخليج، لكننها ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان، فيما استقبل إيرانيون معارضون لنظام الملالي ظريف خلال زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو، بتظاهرات غاضبة.

وقال ظريف محاضراً في المعهد النرويجي للشؤون الدولية بأوسلو: «هناك مقترحات على الطاولة من الجانبين الفرنسي والإيراني وسنعمل على هذه المقترحات»، في إشارة إلى عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الأربعاء، إما تخفيف العقوبات على إيران، أو توفير «آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل»، في مقابل الامتثال التام للاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال ظريف: «أتطلع لإجراء محادثات جادة مع الرئيس ماكرون بشأن احتمالات المضي قدماً».

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وكان ظريف قال سابقاً إنه سيجتمع مع ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في باريس، اليوم الجمعة.

كما تطرق ظريف خلال حديثه إلى مسعى الولايات المتحدة لتشكيل مهمة أمنية، انضمت إليها حتى الآن، بريطانيا وأستراليا والبحرين، لحراسة سفن الشحن في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لقطاع النفط العالمي. وقال: «من الواضح أن هدف الولايات المتحدة (من أن يكون لها وجود بحري في الخليج) هو التصدي لإيران.. لا تنتظروا منا أن نبقى مكتوفي الأيدي، حينما يدخل أحد مياهنا ويهددنا». وأضاف: «هل ستنشب حرب في الخليج؟ بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب.. لكننا سندافع عن أنفسنا».

وأعلن ماكرون الأربعاء، أنه سيلتقي مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع التي تبدأ أعمالها غداً السبت في بياريتس، وذلك بهدف العمل على مقترحات لحماية الاتفاق النووي الإيراني. وقال ماكرون للصحفيين المعتمدين لدى الرئاسة: «سألتقي قبل مجموعة السبع الإيرانيين في محاولة لاقتراح بعض الأمور». وتابع: «هناك حاجة إلى عقد اجتماع قمة حول كيفية التعامل مع قضية إيران، لدينا خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع». وقال ماكرون أيضاً: «ما أتوقعه من إيران هو أن تبقى في الاتفاق، وأن تتجنب كل تصعيد». وأضاف: «ما آمله من الولايات المتحدة ومن النقاش في مجموعة السبع، هو توضيح الاستراتيجية» لدفع الإيرانيين إلى التحرك.

وحذر ماكرون من أن «استراتيجية خروج إيرانية من الاتفاق، تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة لإيران وللمنطقة بأسرها». وقال إن «استراتيجية «أمريكية» لزيادة التوتر، وفرض عقوبات إضافية ستكون محفوفة بالمخاطر؛ لأنه لا أحد يستطيع معرفة العواقب المباشرة أو غير المباشرة بالنسبة للمنطقة».