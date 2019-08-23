منتجات 30 أسرة إماراتية في مهرجان سوق عكاظ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك وزارة تنمية المجتمع في مهرجان سوق عكاظ بنسخته ال 13، والمقام بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال جناح الإمارات الذي تشرف عليه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع سفارة الدولة في المملكة العربية السعودية، والذي يستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

تضمنت المشاركة عرض منتجات تراثية يدوية متنوعة ل 30 أسرة إماراتية منتجة من عضوات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، والبالغ عددها عشرة مراكز منتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

تنوعت المنتجات من ملابس تراثية وعطور ودخون ومشغولات وحرف يدوية تراثية تمتزج بلمسات عصرية تناسب مختلف الأذواق، بالإضافة إلى الإكسسوارات النسائية والزيوت الطبيعية التي تلاقي إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات.

قالت عفراء بوحميد مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة: تأتي مشاركة وزارة تنمية المجتمع تأكيداً على أهمية مهرجان سوق عكاظ الذي يستقطب أكثر من 800 ألف زائر للاحتفاء بالتراث الثقافي العربي، بالإضافة إلى إبراز إبداعات وقدرات مجتمع الإمارات، وتسليط الضوء على الثقافة والحضارة والتراث الإماراتي وتبادلها مع مختلف الشعوب. يستعرض جناح الإمارات ثراء الدولة التراثي والثقافي، كالتراث المعنوي المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي، التابعة لمنظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى عرض حي للرزفة واليولة، بالإضافة إلى فنون الطهي المستوحاة من المطبخ الإماراتي الشعبي، والضيافة الإماراتية النابعة من عمق الأصالة العربية.