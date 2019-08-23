ماكرون يؤيد إجراء مفاوضات حول «بريكست» خلال 30 يوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه من الممكن إجراء مفاوصات للتوصل إلى اتفاق حول «بريكست» خلال ثلاثين يوماً، مستبعداً في الوقت نفسه تقديم تنازلات كبيرة في هذا الشأن، ومتمسكاً ببند «شبكة الأمان» المثيرة للجدل، موافقاً بذلك الموقف الألماني الذي أعلنته المستشارة أنجيلا ميركل لتفادي الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتلقى جونسون، أمس الأول، أملاًَ من ميركل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن «بريكست» خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً.

وصرحت ميركل في لاهاي: «قلت لجونسون ما تريدون فعله خلال سنتين أو ثلاث سنوات يمكنكم القيام به خلال ثلاثين يوماً حتى حلول 31 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل». وعبر ماكرون خلال استقباله جونسون، أمس، عن تأييده لهذه الفترة الإضافية لإيجاد حل لمسألة الحدود الإيرلندية التي تثير خلافاً منذ بدء المفاوضات في 2017، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أنه «لا وقت للتفاوض حول اتفاق جديد».

وقال ماكرون في قصر الإليزيه: «يجب أن نحاول أن يكون لدينا شهر مفيد»، فيما أصر جونسون في مؤتمر صحفي مشترك بينهما على أن الحلول «متوفرة بالفعل» لمنع عودة الحواجز إلى حدود إيرلندا المقسمة.

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وقال ماكرون: «أود أن أكون واضحاً. خلال الشهر المقبل، لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق انسحاب جديد بعيد جداً عن الأسس» التي أرساها الاتفاق مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي. لكن ماكرون المعروف بتشدده حيال «بريكست»، رفض دعوات جونسون إلى إلغاء «شبكة الأمان» الخاصة بشطري إيرلندا التي تضع المملكة المتحدة بأكملها ضمن «منطقة جمركية واحدة» مع الاتحاد الأوروبي والذي يراه ضماناً لمنع عودة الاقتتال بين شطري إيرلندا.

وقال جونسون: إن «الحلول التقنية متوفرة بسهولة لتجنب الحواجز، ونوقشت بتفصيل كبير. يمكن الحصول على برامج تجارة موثوقة، وأنظمة إلكترونية لتخليص البضائع». وقال: «لن تقوم المملكة المتحدة تحت أي ظروف بوضع قيود على الحدود، ولا نعتقد أنه من الضروري من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي القيام بذلك لحماية سلامة السوق الموحدة». وأضاف: «أريد أن أوضح أنني أريد اتفاقاً أعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد». وأكد أن محادثاته مع ميركل «شجعته بقوة».

وتزايد احتمال الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد، بعد تولي جونسون السلطة الشهر الماضي. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لصحفيين في بروكسل، أن «الاتحاد يجب أن يضع في الاعتبار احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق بجدية أكبر من السابق». ويعتبر محللون أن تصريحات ميركل تنسجم مع لهجتها الأكثر تصالحية بشأن «بريكست»، مقارنة مع ماكرون الذي تسببت تصريحاته القاسية بغضب في لندن في الماضي. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد «قلق قليلاً بناء على ما سمعناه بالأمس في برلين وننتظر حقائق جديدة وأفكاراً قابلة للتطبيق».

(أ.ف.ب)