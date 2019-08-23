حمدوك يبدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة في السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبدالله حمدوك، أمس الخميس، لقاءات وصفها ب«المشاورات الأولية» مع زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وقادة في قوى الحرية والتغيير، في منزل المهدي. وقال رئيس الوزراء إنه بدأ في مهمة اختيار وزراء الحكومة الانتقالية المقبلة بحسب المعايير التي تم الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير، مع الوضع في الاعتبار القيم التي توافقت عليها قوى الثورة السودانية.

من جانبه، أكد المهدي أن قوى الثورة ستدعم الحكومة الجديدة بقيادة حمدوك لتحقيق الأهداف التي يتوق إليها الشعب السوداني في النهضة والازدهار دون إقصاء لجهة، مع تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المفسدين والمسؤولين عن الجرائم، التي ارتكبت في حق الناس وفق القانون. كما بحث حمدوك مع قيادات قوى الحرية والتغيير ملامح المرحلة المقبلة ووضع البلاد الاقتصادي والسياسات الجديدة. وذكرت المصادر أن الاجتماع المغلق ناقش قضية السلام، باعتبارها أولوية المرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع كل من صديق يوسف وعمر الدقير وصديق بولاد ومريم الصادق.

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وأدى حمدوك الأربعاء، اليمين رئيساً للحكومة الانتقالية في السودان وتعهد بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أدائه اليمين إن شعار الثورة الأثير «حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية». وأكد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية أن التركة ثقيلة في السودان، ولكن مع إجماع الشعب السوداني يمكن العبور إلى بر الأمان، مشيراً الى أن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، هو من أبرز أولويات الحكومة الجديدة. وأضاف أننا سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في السودان على وشك الانهيار.

وقال هناك قضايا فى السودان لا يمكن المساومة بشأنها وفي مقدمتها تحسين خدمات التعليم والصحة، مشيرا إلى أن هناك مناخاً ملائماً للعبور بالسودان إلى بر الأمان. وكان حمدوك دعا بعيد وصوله الى مطار الخرطوم، الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع.

ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بتعيين حمدوك ووصفت ذلك بأنه لحظة تاريخية للسودان وحثت الجيش على «التعامل بشكل بناء» مع الحكومة الجديدة. وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الترويكا في بيان مشترك «تعيين حكومة بقيادة مدنية يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية». (وكالات)