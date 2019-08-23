«السماوي» يعرقل «الشرجاوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق بني ياس على فريق الشارقة بطل الدوري بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما، مساء أمس، على ملعب الأول في الشامخة ضمن مباريات الجولة الأولى من «كأس الخليج العربي».

سجل هدفي المباراة الإسباني بيدرو كوندي من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ارتكبت مع ذات اللاعب؛ عندما عرقله مدافع الشارقة عبد الله غانم داخل المنطقة، وفي الدقيقة الثانية من الزمن المحتسب بدل الضائع مستغلاً عرضية من فواز عوانة، وأكمل بني ياس المباراة بعشرة لاعبين؛ بعد طرد البرازيلي جواو فيكتور قبل 20 دقيقة من النهاية، ولم ينجح الشارقة في تقديم أداء مقنع، ولم يستغل النقص العددي في صفوف المنافس، ودفع المدرب عبد العزيز العنبري بعدد من لاعبي الفريق الجدد؛ مثل: محمد عبد الباسط؛ وسالم سلطان؛ والمهاجم ريكاردو؛ وطارق الخديم الذي نزل في الشوط الثاني.

واستهل الجزيرة الموسم الجديد بانتصار مستحق؛ عندما فاز، مساء أمس، على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف على «استاد محمد بن زايد» بأبوظبي. سجل للجزيرة فيصل المطروشي؛ وخلفان مبارك؛ وسلطان الغافري، بينما سجل هدف خورفكان الوحيد البرازيلي بيدرو جونيور.

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وتعادل عجمان وضيفه حتا سلبياً من دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على «استاد راشد بن سعيد» بعجمان.

وتختتم، مساء اليوم، منافسات الجولة الأولى، التي ستشهد بداية حملة شباب الأهلي في الدفاع عن اللقب الذي توج به، حين يحل ضيفاً على العين في موقعة من العيار الثقيل.

ويستقبل النصر ضيفه اتحاد كلباء، بينما ستجمع ثالث مواجهات اليوم بين الوحدة والفجيرة.