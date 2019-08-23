طلبات الترشح لانتخابات «الوطني» ترتفع إلى 555 منها 200 للمرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : ”الخليج 365”

اختتمت، أمس الخميس، فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019؛ حيث استقبلت مراكز التسجيل المتوزعة على جميع إمارات الدولة 98 طلب ترشح في اليوم الخامس والأخير؛ منها 40 طلباً للسيدات، و58 للرجال، ليصل العدد الإجمالي لطلبات الترشح إلى 555 طلباً؛ منها: 200 طلب للنساء، و355 للرجال.

وتوزعت أعداد طلبات الترشح لليوم الخامس والأخير بواقع 27 طلباً في إمارة أبوظبي؛ منها: 14 للرجال و13 للسيدات، و26 بدبي: 14 للرجال و12 للإناث، و18 في الشارقة؛ منها: 10 للذكور و8 للإناث، وفي عجمان 6 طلبات؛ منها: 5 للذكور وطلب لأنثى واحدة، و14 طلباً في رأس الخيمة؛ منها: 10 للذكور و4 للإناث، و7 طلبات بالفجيرة منها: 5 للرجال و2 للإناث، ولم تتلق لجنة أم القيوين أية طلبات.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم الأحد 25 أغسطس/آب الجاري، وتتلقى اللجنة طلبات الاعتراض على المرشحين أيام 26 و27 و28، وترد اللجنة على طلبات الاعتراض في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 3 سبتمبر.

كانت فترة تسجيل طلبات الترشح قد بدأت يوم الأحد الماضي 18 أغسطس الجاري، ولمدة خمسة أيام انتهت أمس الخميس 22 أغسطس.