الفايز والطراونة: الإمارات سند حقيقي للأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة التشريعية)، وعاطف الطراونة رئيس مجلس النوّاب، في الأردن، أن العلاقات مع الإمارات عميقة واستراتيجية على مختلف المستويات، وتقوم على أسس ثابتة وراسخة، وعلى الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المتواصلين، خدمة للمصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية العادلة.

وثمّنا خلال لقاءين منفصلين، أمس الخميس، في مكتبيهما بعمّان، مع أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة في الأردن، الدعم الإماراتي المتواصل للمملكة، بهدف تمكينها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.

وقال فيصل الفايز: الإمارات كانت ومازالت دائماً سنداً حقيقياً للأردن، وأضاف: إن الأردن يشكل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج العربي والعكس صحيح، الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز مفهوم الأمن المشترك والشراكات السياسية والاقتصادية القائمة في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد عاطف الطراونة، صدق ومتانة العلاقات مع الإمارات، والفخر والاعتزاز بمستوى الثقة المتبادلة، والتشاور المستمر.

وقال: العلاقات بين البلدين لم ولن تتبدل، وهي ثابتة وراسخة في أعلى مستوياتها، وهناك تقدير أردني دائم للدعم الإماراتي في مختلف المجالات، ويجمع بين البلدين مواقف الاعتدال والحكمة والتوازن والتنسيق في مختلف القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية، بوصفها المركزية، وأساس ضمان واستقرار المنطقة.

وأكد البلوشي، من جهته، مستوى العلاقات التاريخية الرفيع بين البلدين، على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك.

وأشار إلى استمرار تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية مع الأردن، والبناء عليها في مختلف المجالات.