"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة شنوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني غرب جبل النار في مديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، عقب صد زحف واسع لقواته في ذات المنطقة.

FAWAZ SALMAN

ونقل المركز عن مصدر عسكري، إن "أنصار الله" تمكنت خلال العملية الهجومية من السيطرة على 5 مواقع وأسر عدد من الجنود وإعطاب آليتين.

وأشار إلى تنفيذ عمليتي إغارة على مواقع للجيش شمال وشرق جبل النار في حرض شمال غربي حجة، خلفتا خسائر في صفوفه.

في السياق، نصب مقاتلو "أنصار الله" كمينا بعبوة ناسفة لقوات سودانية عاملة ضمن قوات التحالف، غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

ووفقا للمركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، أسفر الكمين عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين السودانيين.

Advertisements

إلى ذلك، نفذت مدفعية الجماعة قصفا على تجمعات للجيش شرق مثلث عاهم وغرب جبل النار في مديرية حرض، أوقع قتلى وجرحى من العسكريين، حسب إعلام "أنصار الله".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.