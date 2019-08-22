ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

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محمد عثمان - الرياض - أبوظبي – "الحياة" | منذ ساعة في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 23:38

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم (الخميس)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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