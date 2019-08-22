شكرا لقرائتكم بستانـي تكشف عن موعد حفر أول بئر نفط فـي لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 20:09

أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، أن "لدى لبنان فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب عن النفط في تشرين الثاني(نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر)". ولفتت في حوار مع "رويترز" إلى أن "الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام". وقالت: "هناك خططٌ لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف أموال الدولة بينما يعاني اللبنانيون من انقطاعات يومية في التيار، تمضي وفقاً للجدول الزمني"، مبدية أملها في "تأسيس سلطة تنظيمية قريبًا".



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وأكدت بستاني "أننا نعمل بالفعل على هذه الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لأننا ندرك أهميته للبلد ككل".

وأضافت: "لدينا بعض أفضل الشركات في العالم التي تعمل على الأمر، وعالميًا المتوسط هو استكشاف ثلاثة آبار قبل تحقيق الكشف"، مستشهدة بتقديرات من "توتال". وتابعت: إذا حققناه من أول بئر، فسيكون أمرًا مذهلاً، ومن المتوقع البدء في حفر أول بئر نفط خلال تشرين الثاني أو أوائل كانون الأول على أن يستغرق 55 يومًا".

وتابعت: "يُغلق باب تقديم العروض في جولة التراخيص الثانية يوم 31 كانون الثاني(يناير) 2020، ونلاحظ اهتمامًا كبيرًا من شركات مثل "بتروناس" الماليزية و"لوك أويل" و"غازبروم" الروسيتين".

وأوضحت بستاني أن "لبنان يستهدف إنتاج 30 في المئة من كهربائه من المصادر المتجددة بحلول 2030". مشدّدة، على أنه "ينبغي تأسيس الهيئة التنظيمية في أسرع وقت ممكن". وقالت: "بالنسبة إلي، يمكن القيام بذلك غدًا إذا اتفق الجميع".