شكرا لقرائتكم بري: الاغتراب اللبناني نعمة وطنية واقتصادية واحتياط استراتيجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 19:56

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "الطوائف نعمة للبنان، وكذلك الاغتراب اللبناني في كل قارات العالم يمثل نعمة وطنية واقتصادية، وهو الاحتياط الانساني والاستراتيجي للبنان وللبلدان التي ينتشر فيها اللبنانيون. وكما أقول دائما المغتربون اللبنانيون هم قرش لبنان الابيض الذي يجب ان يحافظ عليه ويستثمر فيه في المحطات الحالكة التي قد تواجه الوطن، ويا للاسف نحن عرضة لمثل هذه المحطات الان، لكن الامل والرهان يبقى على اللبنانيين مقيمين ومغتربين لتجاوز هذه المحطات، وهم اثبتوا دائما انهم خير من يؤتمن على حمل رسالة للبنان مقيما ومغتربا".



وشدد بري خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال الدكتور نسيب فواز على رأس وفد من المجلس على "ضرورة استحضار وحدة اللبنانيين التي يجسدونها في المغتربات كأسلوب حياة على مختلف المستويات، ولا سيما في السياسة والاقتصاد في اتجاه الوطن الام لبنان"، مؤكدا "أهمية الاستفادة من مشاركة المتحدرين من اصول لبنانية في مواقع القرار سواء من نواب او رؤساء او قيادات سياسية او حزبية بما يخدم قضايا لبنان المحقة".

والتقى بري ايضا الوزير والنائب السابق غازي العريضي موفدا من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

وقال العريضي: "الحمد لله كان عيدا استثنائيا ومر بخير، وكان استثنائيا للبنانيين جميعا، اثر الاجتماع الذي عقد في بعبدا وكان لدولة الرئيس نبيه بري الدور في انجازه وتحقيقه، لا سيما ان ما تم الاتفاق عليه كان يصبو اليه من البداية، وبحمد لله الامور عادت الى مجاريها على مستوى عمل مؤسسات الدولة، وهذا ما نحتاج اليه انطلاقا من مجلس الوزراء الذي عقد بعد اجتماع بعبدا واجتماع الحكومة اليوم وحركة الوزارات وادارات مؤسسات الدولة وتفعيل العمل فيها نظرا الى الواقع الاقتصادي المالي الاجتماعي الدقيق الذي ينذر بخطورة كبيرة لولا النتائج التي تحققت في الايام الاخيرة".

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وأضاف: "الامل الآن ان نذهب جميعا الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بعبدا على المستوى المالي الاقتصادي السياسي، ثم تفيعل عمل المؤسسات. هذه هي المسؤولية والامانة الكبرى خصوصا عندما نسمع ان ثمة قلقا من مسألة التصنيفات. آن الاوان ان نحفظ لأنفسنا في لبنان التصنيف الذي يستحقه هذا البلد ويستحقه اللبنانيون، لا ان ننتظر تصنيفات الآخرين سواء كانت سياسية او مالية او اقتصادية. فعندما نقوم بواجبنا على مستوى ادارة الدولة وتفعيل عمل مؤسساتها، يجب ألا ينتظر كلاما او تحليلا او تنبيها او اجراء يمكن ان يقدم عليه أحد في الخارج، مع الشكر لكل من ساعد ويساعد لبنان لكن المسؤولية الاهم تقع على عاتقنا". وقال: "نحن أمام مفترق طرق خطير، ونأمل ان نستمر بهذه الروحية التي اشرت اليها".

"التواصل بين "الإشتراكي" و "حزب الله"

وعن المساعي للقاء مرتقب بين "حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي برعاية الرئيس بري اجاب العريضي: "اعتقد ان الرئيس بري، قبل حصول الحادثة الاليمة في قبرشمون، كانت لديه مساع وحصل اجتماع بيننا وبين الاخوة في حزب الله، على اساس ان تستمر هذه الاتصالات لاستكمال الحوار بيننا. وأعتقد أنه الان بعد انفراج الامور وانقشاع الغيمة التي مررنا بها مع كل المخاطر والجهد الكبير الذي بذله الرئيس بري، سوف يستكمل هذا العمل، واتصور ان الامور سوف تأخذ مجراها الطبيعي ويجب ان نعود الى الحوار والى مناقشة كل الامور بروح المسؤولية الوطنية، اضافة الى ما في تاريخ هذه العلاقة من نقاط مشتركة وجهد وعمل ونتائج استثنائية تحققت على المستوى الوطني العام على مدى سنوات طويلة، ان شاءالله تنفرج الامور على هذا الصعيد قريبا ويعود التواصل المباشر بيننا وبين الاخوة في حزب الله".

عز الدين سفيرة

وتسلم رئيس المجلس النيابي رسالة من رئيسة المنتدى العالمي للقيادات السياسية النسائية سيلفانا كوش مهرين شهادة باﻻعتراف رسميا بالنائب عناية عزالدين كسفيرة للمنظمة في لبنان .