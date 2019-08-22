شكرا لقرائتكم "البنتاغون" يلغي برنامجاً صاروخياً ببليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 15:58

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الغاء برنامج بقيمة ببليون دولار، لتطوير منظومة صواريخ باليستية اعتراضية، بسبب ما قالت إنه مشاكل في التصميم.



وقالت الوزارة إنها ستسعى إلى طرح عروض لنسخة جديدة من المنظومة التي تدعى "ريديزايند كيل فيكل" (آر كي في). وكانت شركة "بوينغ" تقود البرنامج.

وأعلن مسؤول ابحاث وهندسة الدفاع مايكل غريفين ان "انهاء البرنامج كان قراراً مسؤولاً، وتطوير البرامج يواجه مشاكل أحياناً، وبعد دراسة دقيقة، قررنا أن الطريق الذي ننتهجه لن يكون مثمراً، ولذلك لن نكمله".

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وكان من المقرر أن تعمل المنظومة الأرضية التي يعني اسمها "عربة القتل المعاد تصميمها"، بإطلاق "عربة قاتلة" من صاروخ معترض للدفاع عن الولايات المتحدة في مواجهة أي هجمات بصواريخ بالستية طويلة الأمد. ولكن البرنامج عانى من انتكاسات على مدى سنوات.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2018 خلُصت وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع، إلى أن "مكونات حساسة معينة" لم تطابق متطلبات فنية، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل روبرت كارفر. وبعد خمسة أشهر قرر غريفين تعليق العقد والتفكير في بدائل. وخلص البنتاغون أخيراً إلى أن مشاكل التصميم لا يمكن التغلب عليها أو أنه من المكلف جداً اصلاحها، بحسب كارفر.

وأضاف: "سنستفيد من الأبحاث والتجارب التي أجريت قبل نهاية البرنامج في تطوير الجيل المقبل من الصواريخ المعترضة والذي سيشمل عربة القتل".