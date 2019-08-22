شكرا لقرائتكم مبلغ شهري لـ 500 أسرة سورية من مركز الملك سلمان للاغاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 18:59

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الدولية للهجرة المرحلة الأولى من نشاط "النقد متعدد الأغراض" حيث يتم تحويل مبلغ شهري لـ 500 أسرة سورية محتاجة في شمال لبنان والبقاع عبر بطاقات بدءا من الشهر الجاري ولمدة 10 أشهر.







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