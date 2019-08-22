شكرا لقرائتكم إسرائيل تقصف مواقع لـ "حماس" رداً على إطلاق صواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غزة - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 14:22

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخين من القطاع، وفقاً لما أفاد مسؤولون صباح (الخميس).



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وأطلقت "حماس" خلال الليل صاروخين باتجاه إسرائيل، ما يرفع إلى ستة عدد الصواريخ التي أطلقت من القطاع خلال أقل من أسبوع، وفق الجيش الإسرائيلي. ولم يوضح الجيش المكان الذي سقط فيه الصاروخان كما لم يعلن عن إصابات أو أضرار.

ورد الجيش الإسرائيلي معلناً في بيان مقتضب أنه "قصف عددا من المواقع العسكرية لحركة "حماس" في منشآت بحرية شمال قطاع غزة" من غير أن يحدد هذه المواقع.

من جهته قال مصدر أمني فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي "ضرب مرات عدة موقعا بحريا فلسطينيا غرب مدينة غزة وثلاثة مواقع في وسط قطاع غزة وواحد في خان يونس (جنوب)". ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته وقوع أي ضحايا.

وكانت هذه خامس وسادس عملية إطلاق صواريخ من غزة خلال ستة أيام.