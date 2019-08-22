شكرا لقرائتكم اتهام اثنين من عرب إسرائيل بالانتماء إلى "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 17:32

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت)، اليوم (الخميس)، أن محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا وجهت تهمة الإعداد لهجمات إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" إلى إثنين من عرب إسرائيل.



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وقال جهاز الأمن الداخلي إنه تم اعتقال أمين ياسين (22 عاما) الذي يدرس الطب في سلوفاكيا وعلي عرموش (28 عاما) وكلاهما من مدينة طمرة (شمال)، في تموز (يوليو).

وأوضح "الشين بت" أنه "كان يشتبه بالفعل بوجود صلة بين عرموش وتنظيم "داعش" لكن لم يتم إصدار حكم بحقه لعدم وجود أدلة".

وأضاف أن "الرجلين متهمان بتحميل محتوى إلكتروني على أجهزة الحواسيب الخاصة بهم مصدرها المنظمة الإرهابية ويظهر فيها كيفية تحضير الأسلحة لغرض شن هجمات إرهابية".

وذكر جهاز الأمن الداخلي أن عشرات العرب الإسرائيليين يقاتلون حاليا مع "داعش" في سورية والعراق.