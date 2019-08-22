شكرا لقرائتكم قمة لزعماء "آستانة" في أنقرة منتصف ايلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انقرة - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 17:33

يستضيف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيريه الروسي والايراني في قمة في أنقرة لبحث المسألة السورية في 16 أيلول (سبتمبر).



وتعمل ايران وروسيا اللتان تدعمان النظام السوري، بشكل وثيق مع تركيا الداعمة للمقاتلين، لايجاد حل للأزمة السورية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن "الرئيس (التركي) سيستضيف قمة ثلاثية بمشاركة روسيا وايران في أنقرة".

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ويأتي الإعلان عن اللقاء بين اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في الوقت الذي حققت فيه القوات السورية تقدما في محافظة ادلب شمال غربD سورية والتي تعتبر آخر معاقل المسلحين.

وقال كالين ان الرؤساء الثلاثة سيناقشون الوضع في ادلب وتشكيل لجنة دستورية، وكيفية استمرار العملية السياسية.

وكان آخر اجتماع بين القادة الثلاثة في شباط (فبراير)، وستكون قمة أيلول الخامسة بين بوتين وروحاني واردوغان منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2017.

وقال كالين أن اردوغان سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الاستعدادات جارية لإجراء مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.