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بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط؛
© Sputnik . Vitaliy Ankov
ووفقا لإحصائيات 2019، تشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.
وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 848 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية، فيما حلت الجزائر في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 551 طائرة متنوعة.
من جهتها حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة بـ541 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ509 طائرات متنوعة.
وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 457 طائرة، فيما احتل العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 327 طائرة، وجاءت المغرب في المرتبة العاشرة بعدد 291 طائرة متنوعة.
لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد كبير من الطائرات لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر السماء تحت السيطرة... مصر والسعودية تتفوقان على دول المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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