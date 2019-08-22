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أفادت وكالة "سانا" أن البطولة تنظمها هيئة التميز والإبداع بصالة الفيحاء الرياضية في دمشق تحت عنوان "المدن الذكية".
© Sputnik . Muhammad Najm
وأشارت مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، نبوغ ياسين، أن اليوم الأول مخصص للاختبارات التجريبية، بينما خصص اليومان الثاني والثالث للمنافسات الفعلية وتتويج الفائزين، مبينة أن المسابقة معروفة على المستوى العالمي، وتشكل فرصة مهمة لتحفيز طاقات الشباب في مجال الذكاء الصنعي والإلكترونيات حيث يتم طرح فكرة معينة ويطلب من المتسابق تركيب روبوت بأفضل طريقة ممكنة وذلك ضمن فريق عمل جماعي.
وعبر عدد من المشاركين عن أعجابهم بالبطولة، فأشار الطالب خالد جحجاح من كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية بجامعة البعث إلى أن مشروعه عبارة عن روبوت يقوم بمهام الممرض يمكن الاستعانة به في المدن الذكية ويمكن أن يشكل في المجال الطبي نواة لمشروع صحي كبير مبينا أن المسابقة تمثل تطبيقا عمليا للدراسة النظرية التي تلقاها في الجامعة.
أما الطالب عبد الله الخطيب سنة ثانية هندسة معلوماتية في جامعة دمشق قال إنه يشارك في مسابقة كرة القدم الروبوتية وهي فرصة مهمة للطلاب علمياً واجتماعياً لإبراز إمكاناتهم واكتشاف مقدراتهم في مجال الإلكترونيات وعلوم الروبوت.
ويتأهل الفريق الحائز على المركز الأول في كل فئة إلى البطولة العالمية المقرر إقامتها في هنغاريا في تشرين الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة مبدعين سوريين... انطلاق بطولة أولمبياد "الروبوت العالمي" في دمشق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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