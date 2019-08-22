دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتفي Galaxy A50s وA30s بتصميم جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من سلسلة هواتف A المتوسطة، حيث قدمت كلاً من هاتفي Galaxy A50s وA30s بتصميم جديد من الجهة الخلفية وترقية جديدة للكاميرة الرئيسية.

ينطلق كلاً من هاتفي Galaxy A50s وA30s بتحديث وترقية جديدة عن الإصدارات الأصلية Galaxy A30 وGalaxy A50 حيث حقق الأخير أعلى مبيعات في هواتف Galaxy A حتى الآن.

هاتف Galaxy A50s

يتميز هاتف Galaxy A50s بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وتصميم Infinity-U، كما تدعم دقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، ويضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 9610 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 10 نانومتر.

ولقد أعادت سامسونج تصميم الجهة الخلفية لهاتف Galaxy A50s عن الإصدار الأصلي، حيث تتميز اللوحة الخلفية للهاتف بتصميم هندسي بمؤثرات ثلاثية الأبعاد، مع 4 من التصاميم المميزة باللون الأبيض Prism، والأسود Prism، والأخضر Prism، إلى جانب اللون البنفسجي Prism أيضاً.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية لهاتف Galaxy A50s بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، ومستعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما أضافت سامسونج في هذا الإصدار ترقية لكاميرة السيلفي التي تأتي الآن بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

Advertisements

وتوفر سامسونج هاتف Galaxy A50s بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، كما يضم بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن بتقنة الشحن السريع 15W، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

هاتف Samsung Galaxy A30s

يتميز هاتف Galaxy A30s بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وتصميم Infinity-V، كما يتميز بدقة عرض 720 في 1560 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 7904 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 14 نانومتر، ويتوفر بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام.

يأتي هاتف Galaxy A30s بنفس التصميم المميز لهاتف Galaxy A50s كما ينطلق بنفس الإختيارات الأربعة في الألوان، وقد تم ترقية المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية إلى مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7، أيضاً يأتي المستشعر الثاتي بدقة 8 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة، ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

ويضم هذا الإصدار مستشعر للبصمة في الشاشة، وهي ترقية عن الإصدار الأصلي الذي انطلق بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن 15W.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتفي Galaxy A50s وA30s بتصميم جديد ظهر على التقنية بلا حدود.