أمير قطر يهنئ "البرهان" بتشكيل المجلس السيادي بالسودان‎

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، عبد الفتاح البرهان، بمناسبة تشكيل مجلس السيادة بالسودان وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها أمير قطر، لرئيس مجلس السيادة بالسودان، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأعرب عن تمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق والسداد وللشعب السودان بالاستقرار والتقدم.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب أمير قطر، الشيخ عبدالله بن حمد، بعث ببرقية مماثلة إلى البرهان.

وفي سياق متصل، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، جان ميشيل ديموند، الخميس، عن ترحيب الاتحاد بأداء أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لليمين الدستورية، مضيفا "إنه يوم سعيد للسودان".

وأضاف في تصريح نشرته صفحة الاتحاد الأوروبي الرسمية بموقع فيسبوك "السودان يبدأ اليوم العمل لبناء دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية".

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وأشار ديموند إلى أن الاتحاد الأوروبي "يتطلع إلى الدخول في مناقشات مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بشأن أولوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

والأربعاء، أدى البرهان و9 من الشخصيات العسكرية والمدنية بالخرطوم، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بينما أدى محمد الحسن التعايشي (العضو الـ11) اليمين في وقت سابق الخميس.

ومساء الأربعاء، أدى عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

واندلعت أواخر العام الماضي احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي، وتحت وطأتها عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى التغيير، اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.

وكانت قوى التغيير تتخوف من أن يلتف الجيش على المطالب الشعبية، ويحتفظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.