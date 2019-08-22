النيابة_العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة الفتاة “معنفة تبوك”

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت النيابة العامة، اليوم الخميس، إجراءات التحقيق في قضية الفتاة «معنفة تبوك» من قبل ذويها.

وأكَّد مصدر مسؤول، أن التحقيقات كشفت عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافر ظروف مشددة بحق الجناة؛ للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.

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وكانت فتاة قد نشرت على موقع «تويتر»، تغريدات قالت فيها «إنها تقيم في مدينة تبوك، وحبستها زوجة أبيها في غرفة داخل المنزل؛ حيث قالت إنها تتعرض للضرب الشديد من قبل زوجة أبيها، التي وصفتها بـ«المتسلطة»، ومنعت عنها أجهزة الاتصال، مشيرةً إلى أنها تنشر معاناتها من حاسوب محمول، ولا تستطيع الاتصال بالشرطة لعدم وجود هاتف بحوزتها.

كما أشارت الفتاة (26 عامًا)، إلى وجود قضية مرفوعة ضد زوجة أبيها في المحكمة، مؤكدة أن نظر القضية في المحكمة لم يردع زوجة أبيها عن الاستمرار في تعنيفها، والاستقواء عليها بإخوتها من أبيها، لافتة إلى أن وضعها المأساوي يدفعها للتفكير في الانتحـار.

جدير بالذكر، أن المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؛ تتيح للنيابة العامة التصدي بالتحقيق، ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد؛ بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.