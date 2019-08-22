توقعات #الأرصاد غدا.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون الفرصة مهيأة، غدًا الجمعة، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على مناطق «الرياض، القصيم، حائل، تبوك».

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وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حدّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار اليوم وليلة الجمعة، قائلًا: «متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الطائف والباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات ورياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة وشمال الشرقية».