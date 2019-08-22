الجزائر... إيداع وزير العدل السابق الحبس المؤقت

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الجزائر - الجزائر. التحق اليوم وزير العدل، حافظ الأختام السابق، أحد أقوى رجالات حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بقائمة الوزراء السابقين المتواجدين في سجن الحراش بالعاصمة، حيث قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا إيداعه رهن الحبس المؤقت بعد السماع لأقواله في قضايا فساد.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
ويقبع في سجن الحراش مجموعة كبيرة من وزراء نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يتقدمهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وزيرا التضامن والشباب السابقين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان، وزير الصانعة السابق يوسف يوسفي، فيما وضع وزير المالية السابق كريم جودي ووزير النقل السابق عمار تو تحت الرقابة القضائية، في حين يتواجد وزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب في حالة فرار خارج البلاد.
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