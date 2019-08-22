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أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في كلمة بثّتها القناة الوطنية مساء اليوم الخميس، أنّه قرّر تفويض صلاحياته إلى نهاية الحملة الانتخابية إلى كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، بصفة وقتية وفق ما ينص عليه الفصل 92 من الدستور التونسي.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ويعتبر الشاهد من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة التي تقرر إجراؤها عقب وفاة الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي وستجرى هذه الانتخابات في 15 من سبتمبر/ أيلول 2019.
وكان الشاهد قد أعلن عن تخليه عن الجنسية الثانية "الفرنسية" قبيل ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال الشاهد في تصريح بصفحته الرسمية على "فيسبوك" مساء الثلاثاء أمس الأول: "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات، مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".
وأضاف الشاهد "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء تونس يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية استعدادا لانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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