دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع جوجل تقرر إطلاق الإصدار القادم من نظام الأندوريد بعنوان Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل اليوم عن التسمية المقررة للإصدار القادم من نظام تشغيل الأندوريد، والذي ينطلق بعنوان Android 10 دون حرف Q الذي عرف به هذا الإصدار خلال الفترة الماضية.

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ينطلق Android Q قريباً للمستخدمين بعنوان أكثر وضوحاً لا يضم أي حروف ليعرف بAndroid 10، وقد كشفت جوجل اليوم عن العنوان الجديد لنظام التشغيل على مدونة الشركة، حيث تهدف جوجل بهذا التغيير دعم المستخدمين بميزة الوصول السريع لنظام التشغيل، لإنهاء الجدل القائم حول دلالة التسميات السابقة لنظام التشغيل والتي أشارت غالباً إلى نوع من الحلوى.

ولقد تسببت التسمية التي انطلقت بها الإصدارات السابقة بإرتباك الكثير من المستخدمين، بشكل خاص مع إختلاف اللغات، حيث لم تعبر تسميات L و R، أو Lollipop وKitKat بشكل واضح عن الإصدار الأحدث بين الإصدارين.

أيضاً لم تكن التسميات الأخرى لنظام تشغيل الأندوريد واضحة في جميع أنحاء العالم، حيث عرفت الإصدارات الجديدة من نظام تشغيل الأندوريد بالأرقام البديهية، وهو ما دفع جوجل لإختيار التسمية الأخيرة للنظام Android 10.

يذكر أن جوجل قامت بتغيير شعار الأندوريد أيضاً إلى جانب التسمية، حيث تغير اللون الخاص بالنصوص من اللون الأخضر إلى الأسود مع صورة جديدة لروبوت أندوريد بلون أخضر جديد.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقرر إطلاق الإصدار القادم من نظام الأندوريد بعنوان Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.