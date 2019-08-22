دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تطلق اسم أندرويد 10 على أخر إصدارات نظام تشغيل الأندرويد

أخيراً كشفت جوجل عن الاسم الرسمي لنسخة الأندوريد الأخيرة وأطلقت عليها أندرويد 10، نعم هذا هو الاسم بكل بساطة ولا مزيد من أسماء السكاكر أو قطع الحلوى.

حيث كشفت شركة جوجل عن الاسم الجديد عبر مدونتها الرسمية موضحةً بذلك أن التسمية هذه قد جاءت بالتوافق مع استماعها لأراء ومراجعات المستخدمين، حيث أفادت بمجملها أن المستخدمين لم يعووا تماماً معاني الأسماء السابقة لإصدارت النظام ودلالتها.

كما نوهت أن هذه التسمية ستسمح بفتح أفاق جديدة لتطوير النظام وتحديث إمكانيات الوصول، مع توضيح التسمية الحالية بطريقة أوضح عن الإصدارات الأحدث، في ظل كون الأسماء السابقة كانت تسمح بالتباس الأمور على مستخدمين أجهزة الأندوريد في مختلف مناطق العالم، باختلاف الثقافات ومعاني الكلمات والتسلسل الأبجدي ونطق الحروف في لغاتهم المختلفة.

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وبالإضافة للنهج الجديد في تسمية إصدارات الأندوريد التي اتبعته الشركة في هذه النسخة، قامت أيضاً بإضافة تعديلات على شعار النظام، حيث استبدلت اللون الأخضر المستخدم في كتابة الاسم باللون الأسود، ليبدو على أنها دلالة على تدعيم النسخة بالوضع الليلي ربما، مع إضفاء التعديلات على نوع الخط المستخدم وإضافة التأثيرات لمجسم روبوت الأندرويد الشهير.

المصدر

جوجل

التدوينة جوجل تطلق اسم أندرويد 10 على أخر إصدارات نظام تشغيلها للهواتف الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.