الرئيس الصومالي يعين عمدة جديدًا لمقديشو

مقديشو/نور جيدي/الخليج 365

عين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الخميس، عمر محمود محمد، في منصب عمدة مقديشو، خلفا للعمدة السابق عبد الرحمن عمر عثمان الذي قُتل في تفجير إرهابي وقع أواخر يوليو/تموز الماضي.

وحسب مرسوم رئاسي اطلعت عليه الخليج 365، فإن فرماجو عين محمد في منصب عمدة مقديشو، "نظرا لأهمية ملء المنصب الشاغر من أجل تفعيل أعمال البلدية من خدمات ومشاريع".

ودعا فرماجو، عمدة مقديشو الجديد إلى "أداء واجبه المنوط به بكل إتقان وإخلاص".

وقُتل عمدة مقديشو السابق في الأول من أغسطس/آب الجاري، بمستشفى بالدوحة، متأثرا بجروح أصيب بها جراء تفجير استهدف مبنى البلدية أواخر يوليو/ تموز الماضي.

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