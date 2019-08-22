غريفيث: عقدت لقاءً مثمراً من زعيم الحوثيين بصنعاء

اليمن/ الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، إنه عقد لقاءً مثمراً مع زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبدالملك الحوثي، حول تطبيق اتفاق ستوكهولم، الذي توصل له الفرقاء اليمنيون نهاية 2018.

وذكر غريفيث، في تغريدة على تويتر، أن "اللقاء المثمر مع الحوثي بحث مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة، والعودة الى العملية السياسية".

وغادر غريفيث، العاصمة اليمنية صنعاء صباح الخميس، بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها بقيادت حوثية.

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر مقرب من الجماعة، للأناضول، إن "غريفيث" غادر صنعاء، بعد لقاءات بقيادات الحوثيين الذين طرحوا عليه بعض المطالب.

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وأضاف المصدر، أن الحوثيين "طالبوا باستقلال قرارهم المصرفي على ضوء التطورات في عدن"، في إشارة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مفاصل العاصمة المؤقتة.

والثلاثاء، قال غريفيث، في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، إنه قدم اقتراحاً للحكومة اليمنية والحوثيين لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.

وأضاف أنه يتوقع ردًا رسميًا نهائيًا من الطرفين بحلول الأحد المقبل.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقتله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.