الكرملين يرحّب بسيطرة النظام السوري على "خان شيخون"

موسكو/ الخليج 365

رحّب متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الخميس، بسيطرة قوات النظام السوري على مدينة خان شيخون، بمحافظة إدلب، شمالي سوريا.

وقال بيسكوف، في تصريح أدلى به بالعاصمة موسكو، "بالطبع، يمكن الترحيب بهذه الانتصارات".

وأشار إلى تأكيدات سابقة حول مواصلة الحرب ضد من سماهم بـ "الإرهابيين" في جميع المناطق السورية.

ولفت متحدث الكرملين إلى اتصال هاتفي محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال الأيام المقبلة.

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وخان شيخون، كانت تقع ضمن منطقة خفض التصعيد التي توصلت إليها روسيا وإيران وتركيا في مايو/ أيّار 2017.

غير أن النظام السوري وداعميه واصلوا حملاتهم العسكرية المكثفة ضد المدينة طوال هذا الوقت.

وفي وقت سابق الخميس، سيطرت قوات النظام، بدعم من الطيران الروسي والمجموعات الإرهابية الأجنبية التابعة لإيران، على خان شيخون الواقعة بريف إدلب الجنوبي.

والمدينة كان يقطن فيها قرابة 112 ألف مدني، نزوحوا منها جميعهم، إثر الحملة العسكرية المكثفة للنظام على المدينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.