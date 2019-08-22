الجامعة العربية: ملتزمون بالوقوف إلى جانب السودان

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت الجامعة العربية، الخميس، التزامها بالوقوف إلى جانب السودان "في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها مع انطلاق العملية الانتقالية".

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، غداة أدائه اليمين الدستورية في بلاده.

وجددت الجامعة التزامها بـ"مواصلة الوقوف مع السودان ومساندة الحكومة والمؤسسات في البلاد، بما يدعم الأمن والاستقرار واستعادة العافية الاقتصادية، بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة المقبلة".

كما أعربت عن تطلعها "اضطلاع حمدوك بمهام منصبه، وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان، مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد".

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ومساء الأربعاء، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

وقال حمدوك، إن أولويات الحكومة هي: "إيقاف الحرب في البلاد، وتحقيق السلام المستدام، ومعالجة الوضع الاقتصادي، والنهوض بالبلاد".

واندلعت أواخر العام الماضي احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي، وتحت وطأتها عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى التغيير، اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.

وكانت قوى التغيير تتخوف من أن يلتف الجيش على المطالب الشعبية، ويحتفظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.