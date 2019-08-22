وفاة بريطاني كان يمارس الطيران المجنح في #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إمارة منطقة عسير عن وقوع ‏حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح ضمن فعاليات ‫موسم السوده، من الجنسية البريطانية تسبب في وفاته بعد خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي، واصطدامه بأحد الجبال في منطقة جبلية وعرة. وأكدت الإمارة أن الحادث جاء ‏رغم توفر كافة إجراءات السلامة من الشركة المشغلة.

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