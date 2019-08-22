وزير الدفاع الاميركي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لحمزة بن لادن

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات "هذا ما أفهمه".

وأضاف "ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فأنني لست متأكدا الى اي مدى يمكنني مشاركتك بها".

وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع اب/أغسطس أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا.

وكان ترامب قال لللصحافيين "لا أريد التعليق".

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وقد كشفت وزارة الخارجية الأميركية ان حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

واضافت "لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة"، مشيرة الى أنه في بعض الأحيان اطلقت عليه تسمية "ولي عهد الجهاد".

وقد نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في ايار/مايو 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم الدولة الإسلامية الأكثر قسوة الى فقدان تنظيم القاعدة تعاطف بعض الجهاديين الشباب، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.