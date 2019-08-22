ألمانيا: ارتفاع نسبة معادلة الشهادات الأجنبية والسورية في المقدمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفاع نسبة معادلة الشهادات الأجنبية والسورية في المقدمة

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا عن ارتفاع عدد الشهادات الأجنبية التي تمت معادلتها بنسبة 20 بالمائة في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ عدد الشهادات المعادلة أكثر من 36 ألف شهادة بينها حوالي 5 آلاف سورية.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن الشهادات المهنية الأجنبية التي تمت معادلتها في البلاد زادت بنسبة 20 بالمائة في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأظهرت بيانات المكتب أنه وفي عام 2018 تمت معادلة 36400 شهادة أجنبية "بشكل كامل أو محدود بالمؤهلات التي يتم الحصول عليها في ألمانيا".

وبحسب المكتب فإن غالبية الشهادات المعدلة كانت في المجالات الصحية والطبية (61 بالمائة)، منها 10400 شهادة تمريض ورعاية صحية، و7200 شهادة في مجال الطب. ووفقاً لإحصائيات المكتب احتل السوريون المقدمة في الشهادات التي تمت معادلتها والتي بلغ عددها 4800 شهادة.

أما بالنسبة لطلبات معادلة الشهادات المهنية الأجنبية، فقد كشف المكتب عن زيادة عدد الطلبات بنسبة 72 بالمائة في عام 2018 عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن العدد الذي خضع للدراسة في عام 2018 بلغ نحو 50500 طلب، منها 39100 طلب جديد.

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من جهته أكد معهد الاقتصاد الألماني على أهمية تعديل الشهادات المهنية الأجنبية، وأضاف: "هذه إشارة مهمة جداً، خاصة في ظل نقص الأيدي العاملة الخبيرة". وأشار المعهد إلى أن العمال المهرة مثل الكهربائيين أو الميكانيكيين القادمين من الدول الأوروبية الأخرى ليسوا بحاجة إلى معادلة شهاداتهم، لكنه شدد على ضرورة تمكين القادمين من دول خارج الاتحاد أيضاً من الحصول على عمل.

ونصح المعهد أرباب العمل في ألمانيا مساعدة المهاجرين من خلال تقديم فرص التدريب المهني، كما دعا الحكومة الاتحادية إلى "بناء وتوسيع الهياكل والخدمات، مثل السماح للعمال المهرة بتقديم وثائقهم إلكترونياً من الخارج".