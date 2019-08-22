الكباشي: ليس هناك ما يسمى "قوى الهامش" في السودان

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وأضاف عضو المجلس السيادي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، ليس هناك قوى تسمى قوى الهامش، لو نظرنا إلى الشعب السوداني نجده كله من الهامش، صحيح ربما ما يطلق عليه الهامش اليوم هم الأكثر تضررا من ويلات الحروب وممارسات الحكومات السابقة.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأدى رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس لمجلس السيادة، تبعه آداء باقي أعضاء المجلس من المدنيين والعسكريين.
وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.
كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد وقعوا في الخرطوم 17، أغسطس/آب الجاري، وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.
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