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وصول قوات سعودية إلى شبوة بعد فشل تسوية بين المجلس الانتقالي والجيش اليمني

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" بأن عربات وآليات سعودية وصلت إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بالتزامن مع وصول وفد يضم ضباطا سعوديين على متن طائرة عسكرية إلى مطار المدينة، عقب توتر بين قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي، مع اللواء 21 ميكا في الجيش اليمني.

Sputnik

وأضاف أن التوتر في مدينة عتق على خلفية فشل التوصل إلى تسوية بين قوات المجلس الانتقالي واللواء 21 ميكا، تفضي إلى انسحاب قوات الأخير من مدينة عتق مقابل تمركز النخبة الشبوانية بدلاً عنها.

وكان المجلس الانتقالي طلب، أمس الأربعاء، من اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة الانسحاب من مدينة عتق، على ان تتولى قوات النخبة الشبوانية والأمن العام فيها.

وحسب المصدر، استقدم المجلس الانتقالي تعزيزات عسكرية إلى تخوم مدينة عتق للسيطرة عليها في حال فشل الوصول إلى تسوية تتضمن انسحاب قوات الجيش اليمني منها دون قتال.

وسيطر المجلس الانتقالي في 10 أب/ أغسطس الجاري، على العاصمة المؤقتة عدن، أعقبها أمس الأول الثلاثاء، سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد استيلاء قواته على معسكرين للجيش اليمني.

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