هذا الموضوع جوجل تقدم الآن رسمياً متجر جوجل بلاي بالتصميم الجديد لجميع المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.
بدأت عملاق البحث رسمياً في دفع الإصدار الجديد من متجر جوجل بلاي لجميع المستخدمين اليوم، والذي ينطلق بتصميم يدعم المستخدمين بتجربة أفضل وأكثر وضوحاً.
توفر التحديث الجديد لمتجر جوجل بلاي بعد إعادة تصميمه على بعض الأجهزة بالفعل، ومن ثم انطلق رسمياً الآن لجميع المستخدمين، حيث يرتكز التصميم الجديد لمتجر جوجل بلاي على فكرة العرض والواجهة الأكثر وضوحاً.
ولقد ظهر التصميم الجديد لمتجر جوجل بلاي للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر Google I/O العام الماضي، حيث حرصت عملاق البحث منذ ذلك الوقت على إختبار التصميم الجديد وإجراء التغييرات اللازمة.
وتعد أهم التغييرات التي يأتي بها التصميم الجديد لمتجر جوجل بلاي في تغيير موقع علامات التويب الخاصة بالتنقل في متجر جوجل بلاي، والتي جاءت سابقاً في الجزء العلوي من متجر جوجل بلاي، بينما تأتي علامات التبويب الهامة الهامة في الجزء السفلي بنفس التجربة المميز لمنصة iOS، كما تأتي علامة التبويب الخاصة بفئات التطبيقات في الجزء السفلي، بينما تأتي في وضع الشاشة الأفقي في الأجهزة اللوحية إلى يسار الشاشة.
وتظهر علامات التبويب الفرعية في الجزء العلوي من واجهة متجر جوجل بلاي، إلا أن هذه الفئات لا تدعم التمرير الجانبي للتنقل، نظراً لوجود الكثير من الأدوات التي تدعم التمرير الجانبي بالفعل في التطبيق، كما يأتي متجر جوجل بلاي الآن بالثيم الأبيض، بينما تظهر الفئات بألوان مختلفة في التطبيق، ومن المتوقع أن يضيف نمط الثيم المظلم مظهر أفضل عند إنطلاقه في تحديث Android Q.
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هذا الموضوع جوجل تقدم الآن رسمياً متجر جوجل بلاي بالتصميم الجديد لجميع المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.
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