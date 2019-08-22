القوات العراقية تلقي القبض على أحد قادة "داعش" في سامراء

جاء في بيان خلية الإعلام الأمني "من خلال جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على أحد قادة "داعش" الإرهابي في سامراء والمطلوب وفق أحكام الفقرة 4/ ارهاب.
وأضاف البيان "حيث كان يعمل في ما يسمى "ولاية سامراء"، وهو مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية ضد قواتنا الأمنية والمواطنين، وقد تمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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