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قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي، إن إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة، لكن موعدها لم يحدد بعد. ووصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن إلى مواطنينا"؛ وذلك بحسب "i24NEWS ".
© REUTERS / AMIR COHEN
من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية.
وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة الخميس، للمرة الثانية باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس شمالي قطاع غزة، وجاء الهجوم ردا على إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت الليلة من غزة، سقطت بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، ولم يتم التبليغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات، ولم يتم تشغيل صافرات الإنذار لدى إطلاق القذيفة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بوقت سابق الليلة أن طائراته قامت باستهداف موقع مراقبة بحري لحركة حماس شمالي قطاع غزة، وأن الهجوم نفذ ردا على قذيفة أطلقت من غزة بوقت سابق من يوم الأربعاء، على مناطق في جنوب إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي: نقترب من تنفيذ عملية عسكرية قوية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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